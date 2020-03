Stiri pe aceeasi tema

- Un model al propagarii pandemiei de coronavirus elaborat de Colegiul Imperial din Londra (Imperial College London ) a avut un impact profund asupra politicilor publice de cand rezultatele au fost transmise oficialilor britanici si americani, saptamana trecuta, informeaza cotidianul Financial Times.Conform…

- Guvernul de la Londra a intensificat, luni, masurile de contracarare a virusului, stopand activitațile sociale și cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…

- Intre 160 si 214 milioane de cazuri de infectare si intre 200.000 si 1,7 milioane de morti, acesta este cel mai rau scenariu al progresiei coronavirusului in SUA, conform unei estimari realizate de Centrele de Control si Prevenire a Bolilor (Centers for Disease Control and Prevention -CDC) si publicata…

- Premierul Giuseppe Conte a anuntat duminica dimineata ca Italia va inchide zone mari din nordul tarii pentru a stopa pe cat posibil propagarea epidemiei de coronavirus. In ultimele 24 de ore in Italia s-au inregistrat 36 de decese si peste 1.200 de noi cazuri de infectare. Bilantul total a ajuns la…

- Autoritațile spaniole din sanatate au confirmat moartea a inca doi pacienți infectați cu noul coronavirus, potrivit CNN. Astfel, bilanțul a ajuns acum la 10 decese. Este vorba despre doi barbați in varsta d...

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata din cauza coronavirusului a depasit 300. Daca pana acum toate decesele au fost confirmate in China, de aceasta data a aparut si primul deces in afara tarii. Astfel, o persoana si-a pierdut viata in Filipine. Bilantul victimelor a ajuns la 305 morti.

- Mai mult decat atat, cetațenii americani care au calatorit in provincia chineza Hubei in ultimele 14 zile vor intra in mod obligatoriu in carantina la intoarcerea in SUA, a anunțat Alex Azar, secretarul american al Sanatații, citat de Reuters De asemenea, zborurile din China catre șapte aeroporturi…