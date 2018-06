Previziuni karmice 4 - 10 iunie 2018. Răsturnări de situație pentru multe zodii, karma le joacă feste ZODIILE DE APA

Racii vor avea nevoie de multe momente de singuratate. Simt nevoia sa stea de vorba cu ei inșiși și sa afle ce e in sufletul lor, de ce nu ișigasesc liniștea. Vor descoperi ca nu trebuie decat sa puna accent mai mult pe propria persoana și mai puțin pe ceea ce se intampla in jurul lor. Scorpionii se simt foarte atașați de familie in aceasta saptamana. Ar fi capabili sa mute și munții din loc pentru a le face pe plac celor dragi sau pentru a-i ajuta sa treaca peste obstacolele ce le ies in cale. Se arata extrem de curajoși și accepta orice provocare de dragul celor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

