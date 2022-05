Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe baga refugiații la inaintare. Modul in care Romania a gestionat situatia refugiatilor veniti din Ucraina reprezinta un argument puternic pentru faptul ca tara noastra actioneaza deja ca un stat membru Schengen, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Precizarile…

- Majoritatea romanilor considera ca, de la inceputul razboiului din Ucraina , UE a dat dovada de solidaritate (78%), reacția sa fiind caracterizata de unitate (70 %) și rapiditate (64%), releva Eurobarometrul. Un sondaj recent Eurobarometru Flash realizat in toate statele membre ale UE arata un larg…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa alaturi de omologul german, ca Romania susține propunerea Comisiei Europene de renunțare la importurile de petrol rusesc, in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Atrocitațile comise de forțele armate ruse in Ucraina nu vor ramane nepedepsite de comunitatea internaționala. Nici Putin. Este un criminal de razboi.Romania a contribuit activ la proiectarea, adoptarea și implementarea tuturor sancțiunilor UE impotriva Rusiei. Dar asta nu este suficient! Doar o blocada…

- Previziunile economice ale CE pentru anul 2022 estimeaza ca, in urma unei expansiuni semnificative de 5,3% in 2021, economia UE va crește cu 4,0% in 2022 și cu 2,8% in 2023. In privința Romaniei, se estimeaza ca, in 2022, creșterea economica va fi de 4,2%, respectiv 4,5% in anul 2023. De asemenea, in…

- Romanii sunt mai degraba ingrijorati de cresterea preturilor la energie si la alimente decat de razboiul din Ucraina, indica datele unui sondaj CURS. In sondaj repondentii au fost chestionati si in legatura cu oportunitatea ajutorului militar pentru Ucraina, precum si cu atitudinea prietenoasa a Ucrainei…

- Aproape toti cei chestionati, 99%, s-au declarat foarte ingrijorati de cresterea preturilor la electricitate, iar 98% de cresterea preturilor la alimente, in timp ce 96% sunt ingrijorati de cresterea pretului gazelor. Procentul celor ingrijorati de razboiul din Ucraina este 93%, iar al celor care se…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, joi, intr-o declaratie sustinuta alaturi de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei ameninta si tarile NATO. "Vreau sa transmit aprecierea Romaniei pentru efortul sustinut al Comisiei Europene in ceea ce priveste efortul…