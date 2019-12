"Probabil ca varsta de pensionare nu va crește in 2020, dar cu siguranța va crește dupa. Este o modalitate de a echilibra pe termen mediu și lung bugetul de asigurari sociale", spune Ella Kallai, economistul șef al Alpha Bank, intr-o discuție cu HotNews.ro. In opinia ei, deprecierea controlata a leului fata de euro va continua și in 2020, "iar ce se va intampla in cursul anului va depinde mult de evoluția deficitelor gemene", explica Ella Kallai. Reporterul HotNews.ro a discutat cu principalii economiști șefi din banci nu doar pe tema cursului ci și despre posibilele schimbari la care am putea…