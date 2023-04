Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologul Elena Mateescu: Vortexul polar iși schimba direcția și va cuprinde centrul și nord-vestul țarii. Cum va fi vremea Directorul ANM, Elena Mateescu, spune ca ninsorile din Moldova se vor muta joi și in centrul țarii, in zona Transilvaniei. Temperaturile vor ramane scazute și in zilele urmatoare,…

- INVINGATORI… Zilele trecute, in sala de sport a Școlii Gimnaziale “Elena Cuza” Vaslui s-a desfașurat faza județeana a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la fotbal – baieți (U12) și fete (U10 și U12). La faza naționala s-au calificat Școala Gimnaziala “Elena Cuza” Vaslui (U12 – baieți), Școala Gimnaziala…

- Ninsorile abundente au creat probleme in județul Vaslui, o ambulanta aflata in misiune, care transporta o pacienta la spital, a derapat și a ajuns intr-un gard. A fost nevoie de un tractor, pentru a scoate ambulanța. Salvarea a fost solicitata in localitatea Chersacosu pentru a prelua o pacienta de…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! In ultima perioada vremea a fost destul de instabila și, de le temperaturi de aproape 25 de grade, au fost inregistrate multe grade cu minus de pe o zi pe alta. Acum, dupa ninsori și viscol, se pare ca mercurul din…

- Astazi, 23 martie 2023, magistratii Tribunalului Vaslui au decis ca Denisei Ionascu sa i se respinga cererea de chemare in judecata intentata primarului Mihai Chirica. „Respinde, ca neintemeiata, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Ionascu Denisa Liliana in contradictoriu cu paratii…

- SALVATI COPIII BOLNAVI…. Asa cum stiti, din articolele in care se solicita ajutor pentru salvarea copiilor afectati de boli grave, aproape in fiecare saptamana, in fiecare an, peste 400 de copii din sunt diagnosticati cu cancer. Multi dintre ei pot fi insa salvati prin diagnosticare rapida si tratament…

- Dupa temperaturi de primavara și recorduri de temperatura pentru luna ianuarie, vremea se va raci semnificativ, in majoritatea zonelor țarii, conform meteorologilor, care anunța ploaie, lapovița și ninsoare. Schimbare radicala si in Banat. Meteo pentru Banat. Vremea va intra intr-un proces de racire,…

- ALEȘI… Barladenii Ciprian Popa (reprezentant MiniRugby) și Cristian Chirica (reprezentant sportivi internaționali) au fost aleși in forul de conducere al Federației Romane de Rugby. Cei doi fac parte din noua componența a Comisiei Tehnice a FRR. Zilele trecute, Biroul Federal al FRR a aprobat solicitarea…