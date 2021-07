Preţurile record la oţel reprezintă o gură de oxigen pentru industria siderurgică în suferinţă Companiile din industria siderurgica traverseaza în prezent o perioada favorabila, preturile au crescut la nivel mondial în acest an gratie unei cereri industriale solide, astfel ca otelariile au dificultati în a face fata cererii dupa ce au fost închise în perioada pandemiei, transmite Agerpres citând Bloomberg.



În plus, producatori precum China si Rusia limiteaza exporturile pentru a ajuta industriile locale.



&"Daca în urma cu sase luni cineva m-ar fi întrebat care este cel mai optimist scenariu al meu pentru prima jumatate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

