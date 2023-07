Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,41 dolari, sau cu 1,7%, pana la 79,95 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 1,40 dolari, sau cu 1,8%, la 75,49 dolari pe baril. ”Se pare ca este o marcare a profiturilor, cu unele preocupari legate de cerere care reapar in primul rand pe masura ce dolarul isi revine”, a declarat John Kilduff, partener la Again Capital. Indicele dolarului american a crescut usor, dupa ce a atins un minim al ultimelor 15 luni in timpul sesiunii, pe masura ce investitorii s-au consolidat inainte de weekend.…