Preţurile petrolului au scăzut miercuri cu aproape 3%, la noi minime ale acestui an Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrarea in februarie au scazut cu 2,18 dolari, la 77,17 dolari pe baril, reprezentand o pierdere de 2,8%. Pretul titeiului american a coborat cu 2,24 dolari, la 72,01 dolari pe baril. Ambele contracte de referinta au incheiat tranzactiile la noi minime ale acestui an. Stocurile de produse distilate din SUA au inregistrat o crestere de 6,2 milioane de barili, potrivit Energy Information Administration, depasind cu mult estimarile pentru o crestere de 2,2 milioane de barili. Stocurile de benzina au urcat cu 5,3 milioane de barili fata de asteptarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

