- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,51 dolari, sau cu 1,8%, pana la 81,27 dolari pe baril. Contractele de referinta la nivel global au scazut anterior la un minim al sesiunii de 78,34 dolari, cel mai redus nivel atins de la inceputul lunii ianuarie. Contractele futures pentru titeiul…

- Prețurile petrolului au scazut miercuri pentru a treia sesiune de tranzacționare din cauza ingrijorarilor ca ratele dobanzilor vor crește mai mult și vor reduce cererea de combustibil. Se așteapta ca Rezerva Federala a SUA sa maresca in cursul zilei de ai ratele dobanzilor, starnind ingrijorari privind…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2-, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,98 dolari, sau cu 2,4%, la 80,19 dolari pe baril, dupa ce au crescut in timpul tranzactiilor la un maxim al sesiunii de 84,20 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 1,97 dolari, sau cu…

- Preturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ un dolar pe baril si au inregistrat cea mai mare crestere saptamanale din octombrie, in conditiile in care dolarul american a scazut la un minim al ultimelor sapte luni, fata de un cos de valute, iar informatiile din China indica o crestere a cererii,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 93 de centi, sau cu 1,1%, pana la 84,96 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au consemnat a saptea sesiune consecutiva pozitiva, crescand cu 1,25 dolari, sau cu 1,6%, la 79,64 dolari pe baril. Pretul…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 0,2%, la 78,51 de dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) din SUA a urcat cu 0,1%, la 73,77 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, ambele contracte au coborat cu peste 8%, in contextul in care pietele energiei…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…