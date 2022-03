Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, informeaza News.ro . Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de mai bine…

- Contractele futures pentru petrol au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia si au atins cele mai inalte niveluri din 2008 la inceputul acestei saptamani, dar s-au retras brusc in ultimele doua sesiuni, deoarece unele tari producatoare au semnalat ca ar putea actiona pentru a creste…

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Preturile petrolului au urcat marti la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters.…

- Preturile petrolului au crescut miercuri, extinzand castigurile chiar si dupa ce producatorii din cadrul OPEC+ au confirmat cu o zi in urma o tinta convenita pentru cresterea productiei in februarie, iar stocurile de combustibil din SUA s-au marit pe fondul cererii in scadere, din cauza numarului…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,22 dolari, sau cu 1,5%, la 81,22 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au avansat cu 1,32 dolari, sau cu 1,7%, la 78,31 dolari pe baril. Stocurile de titei din SUA au scazut cu 2,1 milioane de barili,…