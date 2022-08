Cotatia titeiului Brent a crescut cu 1,46 dolari, sau cu 1,6%, la 95,58 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 1,24 dolari sau cu 1,4%, la 89,78 dolari. Cresterea numarului locurilor de munca din SUA s-a accelerat in mod neasteptat in iulie, salariile non-agricole crescand cu 528.000 de locuri de munca, cel mai mare castig din februarie, a raportat Departamentul Muncii din SUA. ”Sunt date economice puternice, care sustin in prezent cresterea pietei petrolului”, a declarat Bob Yawger, director pentru viitorul energiei la Mizuho. In timpul sesiunii, ambele…