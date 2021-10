Cu toate ca cererea de petrol este in crestere, sustinuta de revenirea activitatilor economice de la minimele atinse in pandemie, OPEC+ a decis in aceasta saptamana sa mentina un acord care prevede eliminarea treptata a restrictiilor aplicate productiei, in loc sa accelereze acest proces. Intre timp, guvernul american a afirmat ca monitorizeaza pietele energiei, dar nu a anuntat o masura imediata pentru reducerea preturilor, cum ar fi eliberarea de petrol din rezervele strategice. Pretul petrolului a urcat vineri cu 0,5%, la 82,39 dolari pe baril. Pe parcursul saptamanii, petrolul brent a atins…