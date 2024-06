Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de la Brigada Rutiera a fost agresat intr-o benzinarie din Bucuresti cand a incercat sa prinda un barbat care furase o sticla de bautura alcoolica, iar acesta l-a lovit cu ea in cap. In cele din urma agresorul a fost imobilizat. Reprezentanții Brigazii Rutiere a Capitalei au anuntat ca luni,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Polițiștii au un suspect in cazul femeii omorate al carei trup a fost gasit pe un camp, la marginea autostrazii A1, in Dambovița. Potrivit unor surse Antena 3 presupusul criminal este un barbat din București, cel mai probabil un client al victimei. Polițiștii au facut percheziții, in aceasta dimineața,…

- Un elev a fost injunghiat in fața Liceului Iuliu Maniu din București. Baiatul, elev in clasa a 10-a, a fost atacat de un adolescent de aceeași varsta, informeaza Antena 3. Victima a fost transportata imediat la spital. Din fericire, aceasta nu ar fi fost ranita foarte grav, suferind rani artificiale…

- Un barbat si o femeie au fost loviti de o masina in urma unei sicanari in trafic care a avut loc in Bucuresti. Barbatul fusese anterior lovit cu pumnul in fata de soferul care a dat cu masina peste cei doi. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat vineri, ca politistii au retinut un barbat de 38…

- O tanara de 19 ani, pasagera intr-o mașina, a fost incatușata de polițiștii de la Brigada Rutiera, dupa ce a incercat sa fuga. Autovehiculul era cautat de agenți dupa sesizarea unei persoane, care a anunțat ca a fost amenințata cu un pistol de catre șofer. Miercuri, in jurul orei 07.45, Brigada Rutiera…

- Daniel Barbu, fost ministru al culturii, a murit la 66 de ani. Suferea de boala secolului, cancerul. Daniel Barbu a absolvit Liceul Nicolae Balcescu din București (in prezent Colegiul Național Sfantul Sava) in 1976. Este licențiat in istoria artei la Institutul de Arta din București, pe care l-a absolvit…

- Directoarea școlii „Nicolae Titulescu” din București, Iudita Popteanu, va fi demisa, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Potrivit surselor Antena 3 CNN, directorul va pleca de la conducerea școlii, indiferent de ce va arata ancheta poliției. Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat situația, iar din…