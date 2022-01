Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului a crescut miercuri pentru a patra zi, ajungand la cel mai mare nivel dupa anul 2014, dupa ce un incendiu la o conducta din Irak catre Turcia a oprit pentru scurt timp fluxurile, sporind ingrijorarile legate de perspectivele de aprovizionare pe termen scurt, scrie Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 18 centi, sau cu 0,2%, pana la 84,52 dolari pe baril, pana la 1133 a.m. ET (1634 GMT), dupa o crestere de 4,7% marti si miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu…

- Prețul petrolului a crescut miercuri cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii adusi de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures…

- Informatia, difuzata de televiziunea saudita Al Arabiya TV, a venit dupa reuniunea OPEC+ la care marii producatori de petrol au decis sa mentina ritmul actual al majorarilor lunare ale livrarilor, de 400.000 de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a scazut cu 29 de centi, la 81,80 dolari pe baril,…

- Preturile petrolului au scazut miercuri la un minim al ultimelor patru saptamani, dupa ce stocurile de din SUA au crescut peste asteptari, in timp ce stocurile de benzina ale celui mai mare consumator de titeidin lume au atins cel mai redus nivel din ultimii patru ani, transmite Reuters. Contractele…

- Preturile petrolului au urcat luni la noi maxime multianuale, din cauza ofertei limitate la nivel global si a cererii mari din Statele Unite si alte regiuni ale lumii, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a atins un maxim al sedintei de 86,70 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins…

- Cotatia petrolului Brent a atins un maxim al sedintei de 86,70 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din octombrie 2018. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI) a urcat pe parcursul sedintei pana la 85,41 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din octombrie 2014. Ambii indici au avansat…

- Pretul petrolului Brent a crescut vineri cu 1,1%, la 85,53 dolari pe baril, sub maximul ultimilor trei ani de 86,10 dolari pe baril atins joi, Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a urcat cu 1%, consemnand al saptelea avans saptamanal consecutiv. Cotatia petrolului West Texas Intermediate…