- Preturile petrolului au crescut luni, dupa ce principalii exportatori, Arabia Saudita si Rusia, au anuntat reduceri ale livrarilor pentru luna august, ceea ce a determinat preturile sa revina in urma pierderilor timpurii provocate de ingrijorarile legate de incetinirea economiei globale si de posibile…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrarea in august, au scazut cu 1,11 dolari, sau cu 1,5%, pana la 74,98 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in iulie a scazut cu 1,66 dolari, sau cu 2,3%, la 70,12 dolari pe baril, in ultima sa zi de tranzactionare.…

- Reducerea dobanzii din China, menita sa aduca un impuls unei redresari ezitante post-pandemie in a doua mare economie din lume si cel mai mare importator de titei, este probabil sa creasca cererea de petrol. Contractele futures pentru titeiul Brent au urcat cu 2,51 dolari, sau cu 3,5%, pana la 74,35…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3-, la minimele mai multor saptamani, deoarece analistii au evidentiat cresterea ofertei globale si ingrijorarile cu privire la cresterea cererii chiar inaintea datelor cheie despre inflatie si a unei reuniuni a Rezervei Federale din SUA, de la sfarsitul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,25 dolari, sau cu 3,1%, la 74,85 dolari pe baril. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,49 dolari, sau cu 3,7%, la 68,16 dolari pe baril. Preturile au scazut marti si miercuri. Oficialii Rezervei Federale din…

- Preturile petrolului au scazut miercuri din cauza dolarului american mai puternic, in timp ce datele economice din China au crescut temeri legate de cerere, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5-, la 73,34 dolari pe baril.…

- Cotatia titeiului Brent a inchis la 77,69 dolari pe baril, pierzand 3,08 dolari sau 3,8%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a inchis la 74,30 dolari pe baril, scazand cu 2,77 dolari, sau 3,6%. Datele Energy Information Administration (EIA), care arata ca stocurile de titei din SUA au…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1 cent, la 84,94 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au incheiat in urcare cu 29 de centi, sau cu 0,4%, la 80,71 dolari pe baril. ”Va trebui sa vedem ca cererea se mentine si creste,…