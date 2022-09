Stiri pe aceeasi tema

- ”Preturile cresc in toate tarile membre ale UE. Au fost tot felul de discutii, la mare parte am participat, se cauta solutii, ele trebuie sa vina din partea guvernului astfel incat sa atenuam din acest soc. Eu nu vad alta solutie decat cu venirea unor OUG-uri in Guvern, ministerul Energiei este cel…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,44 dolari, sau cu 1,5%, la 96,35 dolari pe baril pana la ora 16:35 GMT. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate a fost de 96,33 dolari pe baril, in crestere cu 1,38 dolari sau cu 1,5%. Saptamana trecuta, temerile ca o recesiune ar putea…

- Cantitatea de titei detinut in Rezerva Strategica de Petrol (SPR) a scazut la 469,9 milioane de barili in saptamana incheiata pe 29 iulie, conform datelor DOE, in urma celei mai mici retrageri saptamanale efectuate din luna mai. Presedintele american Joe Biden a stabilit in martie un plan de a elibera…

- Pretul petrolului Brent cu livrare in septembrie, ale carui contracte expirp vineri, a urcat cu 3,29 dolari, sau cu 3,1%, la 110,43 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel din 5 iulie. Contractul mai activ, aferent lunii octombrie, a avansat cu 4,42 dolari, la 106,25 dolari pe baril.…

- Pretul petrolului Brent, de referinta global, a scazut marti cu 7 dolari, la sub 100 de dolari pe baril, din cauza aprecierii dolarului, a reducerii cererii in China, care este cel mai mare importator de titei, din cauza Covid-19, si a temerilor tot mai mari de incetinire a economiei globale, transmite…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrare in septembrie, au scazut cu 2,2 dolari, sau cu 2,1%, pana la 100,57 dolari pe baril, pana la ora 17:27 GMT (20:57 ora Romaniei), in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,54 dolari sau cu 1,6%, pana la 97,96 dolari pe baril.…

- Mult anunțata reducere cu 50 de bani a litrului de carburant la pompa nu doar ca nu a avut loc, dar majoritatea stațiilor peco au pastrat prețurile. Exista o singura excepție. Prima zi in care poate fi aplicata decizia guvernamentala de reducere cu 50 de bani a prețului benzinei sau motorinei nu a adus…