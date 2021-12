Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut marti, continuand avansul de aproape 5% din ziua precedenta, ca urmare a relaxarii ingrijorarilor legate de impactul variantei de coronavirus Omicron asupra cererii globale de combustibil, in timp ce discutiile cu Iranul referitoare la relansarea acordului au stagnat,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,49 dolari, sau cu 2%, la 74,57 dolari pe baril, dupa ce au inregistrat luni un castig de 4,6%. Titeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,71 dolari, sau 2,5%, la 71,20 dolari pe baril, in urma unui avans de 4,9% in sesiunea…

- Prețul petrolului a crescut miercuri cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii adusi de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures…

- Contractele pentru petrolului Brent cu livrare in ianuarie au scazut cu 2,8%, la 79 de dolari pe baril, in timp ce contractele pentru petrolul WTI, de referinta pe piata americana, cu livrare in decembrie, a coborat cu 3,2%, la 76,47 dolari pe baril, in ultima zi de tranzactionare. Petrolul Brent a…

- Pretul petrolului Brent a crescut vineri cu 1,1%, la 85,53 dolari pe baril, sub maximul ultimilor trei ani de 86,10 dolari pe baril atins joi, Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a urcat cu 1%, consemnand al saptelea avans saptamanal consecutiv. Cotatia petrolului West Texas Intermediate…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca prețul petrolului ar putea sa ajunga la 100 de dolari pe baril, pe masura ce sporește cererea pentru produse energetice, relateaza CNBC. Prețurile la energie au crescut vertiginos in toate domeniile, pe masura ce economiile se redeschid dupa luni…

- Cu toate ca cererea de petrol este in crestere, sustinuta de revenirea activitatilor economice de la minimele atinse in pandemie, OPEC+ a decis in aceasta saptamana sa mentina un acord care prevede eliminarea treptata a restrictiilor aplicate productiei, in loc sa accelereze acest proces. Intre timp,…

- Cererea de carburanti este in crestere, iar traderii anticipeaza ca producatorii majori de petrol vor mentine oferta scazuta, la reuniunea de saptamana viitoare a OPEC. Cotatia petrolului Brent a scazut cu 0,9%, la 78,78 dolari pe baril, dupa ce a urcat pana la 80,75 dolari pe baril, cel mai ridicat…