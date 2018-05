Prețurile la POMPĂ vor crește. Petrolul, cel mai ridicat preț din noiembrie 2014 încoace Asta deoarece pretul petrolului continua sa creasca pe pietele internationale. A depasit astazi pragul de 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 incoace, iar asta se va vedea la pompa. Carburantii s-au tot scumpit in ultima perioada. Spre exemplu, comparativ cu toamna anului trecut, pretul unui litru de benzina este cu aproximativ un leu mai mare. Atunci, benzina si motorina puteau fi cumparate cu aproximativ 4 lei si 60 de bani pe litru. Acum, la pompa, prețul unui litru de benzina este de 5 lei și 69 de bani, iar prețul unui litru de motorina este de 5 lei și 82 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

