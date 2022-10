Prețurile la energie: „Bazooka” de 200 de miliarde de euro anunțată de Germania îngrijorează Europa Anunțul facut vineri de Germania privind un plan de 200 de miliarde de euro pentru a-și proteja economia impotriva creșterii prețurilor la energie a provocat ingrijorare in randul unora dintre partenerii sai europeni, care se tem de o concurența neloiala in condițiile in care nu pot mobiliza astfel de sume, potrivit agenției AFP, citata de boursorama.com . Prima reacție a venit de la Roma. „In fața amenințarilor comune ale timpului nostru, nu ne putem imparți in funcție de marja de manevra a bugetelor noastre naționale”, a declarat premierul italian Mario Draghi, intr-o critica voalata la adresa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

