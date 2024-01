Prețurile la cereale, în scădere. Cine face jocurile pe piață Prețurile la cereale sunt in scadere și nici prognozele pentru perioada urmatoare nu sunt prea optimiste, din cauza ofertei mari venite din Rusia și Ucraina. In același timp, euro a urcat la nivelul maxim din ultima jumatate de an, ceea ce face ca exporturile de cereale sa fie mai scumpe. Iar daca in Vestul Europei ploua non-stop, vremea blanda ajuta recoltele la Marea Neagra, unde se așteapta producții bune. Reducerea suprafețelor cultivate cu grau in Europa de Vest ar fi trebuit sa opreasca scaderea prețurilor, ceea ce nu se prea intampla. La grau, prețurile se mențin cu greu la 220 de euro/to,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

