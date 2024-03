Prețurile la asigurările RCA rămân plafonate PRELUNGIRE… Ministerul Finanțelor a propus prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 iunie 2024, in contextul in care exista inca probleme nerezolvate in piața asigurarilor auto, care se traduc printr-un dezechilibru intre cerere și oferta, a anunțat ministrul Marcel Boloș. “Va anunț ca am publicat in transparența o propunere de prelungire a plafonarii tarifelor RCA […] Articolul Prețurile la asigurarile RCA raman plafonate apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

