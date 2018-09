Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari cresteri s-au…

- Iunie 2018 a fost a cincea luna consecutiva in care Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…

- Cu o majorare situata la nivelul de 12,7% si concentrata pe sectorul non-business, tara noastra a devansat Letonia (+11,2%) si Ungaria (+10,3%). De retinut si de luat aminte, nivelul de alarma specificat în cerintele tabloului de bord macroeconomic al Uniunii Europene, care semnalizeaza…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in mai, la 1,39 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, informeaza AGERPRES . Piata auto din Romania…

- "Una dintre problemele importante care preocupa statele membre se refera la preturi. Se constata ca, pe de o parte, sunt preturi mari pentru consumatori si, pe de alta parte, ca sunt mici pentru fermieri. Este o problema care e foarte preocupanta si o ingrijorare temeinica", a afirmat Vasile, intr-o…