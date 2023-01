Prețurile gazelor naturale în Europa este la cel mai redus nivel din ultimele 17 luni Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european, transmite Bloomberg. Cotatiile futures la gaze naturale au scazut luni chiar si cu 15%, ducand declinul inregistrat de la inceputul anului pana la 27%. Importatorii chinezi incearca sa directioneze spre Europa livrarile programate pentru lunile februarie si martie, pe fondul preturilor reduse si stocurilor mari de pe piata chineza.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

