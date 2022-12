Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile gazelor naturale europene au scazut miercuri la cele mai scazute niveluri din februarie, deoarece temperaturile blande de iarna, cererea scazuta sezonier și livrarile abundente au contribuit la retragerea referințelor de gaz la niveluri nemaivazute de inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina,…

- In timpul tranzacțiilor de marți, la cel mai mare hub TTF din Europa, in Olanda, prețul gazelor a scazut sub 77 de euro pe megawatt-ora (sau 820 de euro pe mia de metri cubi). Aceasta este cea mai mica cifra de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, in luna februarie a acestui an, potrivit BBC .…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,33 dolari, sau cu 4%, pana la 79,35 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul WTI au scazut cu 2,68 dolari sau cu 3,5%, ajungand la 74,25 dolari pe baril, cel mai redus nivel din acest an. Preturile au scazut cu mai mult de 1% in ultimele…

- Liderii țarilor din Uniunea Europeana vor analiza vineri noi propuneri pentru plafonarea prețului gazelor, dupa ce o propunere facuta saptamana trecuta de catre Comisia Europeana a fost aspru criticata pe motiv ca nu ar fi putut fi implementata din cauza prețului mare, scrie Reuters . Statele UE vor…

- Goldman Sachs, una dintre cele mai mari companii de holding bancar din lume, anticipeaza ca preturile gazelor naturale in Europa vor scadea cu aproximativ 30% in lunile urmatoare, , transmite CNBC. Este o schimbare semnificativa a nivelurilor observate in luna august. La acea vreme, invazia neprovocata…

- Goldman Sachs anticipeaza ca preturile gazelor naturale in Europa vor scadea cu aproximativ 30- in lunile urmatoare, pe masura ce tarile vor castiga temporar un avantaj asupra problemelor de aprovizionare, transmite CNBC. Facilitatea olandeza de transfer de titluri (TTF) este principalul indicator european…

- Facilitatea olandeza de transfer de titluri (TTF) este principalul indicator european pentru preturile gazelor naturale. Acesta a fost tranzactionata marti la aproximativ 120 de euro pe megawat ora. Insa Goldman Sachs se asteapta ca acest indicator sa scada la 85 de euro pe megawat ora in primul trimestru…

- Demisia premierului britanic Liz Truss, dupa doar 45 de zile de mandat, este un avertisment pentru toți liderii din Europa ca pot avea parte aceeași soarta, daca nu reușesc sa ia masuri pentru a raspunde nemulțumirii populației tot mai afectate de costurile ridicate de trai, relateaza New York Times.…