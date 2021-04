Prețurile cerute și oferta, în creștere pe piața locuințelor din România în primul trimestru al anului Deși masurile restrictive impuse in contextul COVID-19 s-au pastrat, piața rezidențiala s-a menținut, in primul trimestru din 2021, pe creștere din punctul de vedere al prețurilor solicitate de vanzatorii de locuințe. Astfel, ultimul raport realizat de Analize Imobiliare, releva ca, in perioada ianuarie-martie, valorile de listare ale proprietaților rezidențiale din Romania (apartamente, dar și case) au consemnat un avans trimestrial specific unor condiții normale de piața. „Conform Analize Imobiliare, prețul mediu solicitat de vanzatorii de apartamente și case s-a majorat cu 2,2% in primul trimestru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

