Prețurile au luat-o razna peste tot în lume Dragii mei cu Jurnalul sub braț, da, prețurile au crescut in toata lumea. Nicio țara nu a fost ferita de aceasta nenorocire. Nu este vorba numai de Romania sau numai de Europa. Nu este vorba de nu știu ce razboi sau de nu știu ce alt razboi, sau de nu ști Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei Marcel Ciolacu s-a intalnit luni, la Washington, cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, caruia i-a multumit pentru ajutorul acordat in recuperarea romanilor aflati in Fasia Gaza. Ciolacu a spus ca Romania a fost și va fi alaturi de Ucraina pana cand o sa obțina victoria impotriva…

- Claudiu, un american a carei mama a emigrat din Romania in anii 70, in timpul regimului comunist, viziteaza Europa de Est impreuna cu partenera sa, pentru a realiza un documentar și a le prezenta rudelor și lumii intregi schimbarile prin care a trecut regiunea in ultimii 50 de ani. Preturile din magazine…

- Prețurile la energie electrica și gaze naturale consumate in gospodariile din Romania sunt printre cele mai mari din UE, arata datele Eurostat, care a luat in calcul prețurile contractuale, stabilite de furnizori, nu cele plafonate, pe care le platește efectiv consumatorul. Practic, undeva pe lanțul…

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Dupa toate controversele pe care le-a creat masura limitarii plaților cash , guvernanții par sa dea un pas inapoi. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca masurile privind limitarea platilor cash vor fi analizate in continuare in asa fel incat lumea sa nu fie afectata si a susținut ca acestea au fost…

- Premierul a declarat, dupa sedinta conducerii partidului, ca astazi va avea o intalnire cu bancile, apoi cu IMM-urile, pe tema plafonarii platilor cash. ”Nu este vorba de renuntare, este vorba sa nu fie lumea afectata. Nu stiu daca modificarea plafoanelor este cea mai buna solutie. Este o problema…

- ”Preturile vor creste anul viitor cu 5-10%, daca facem comparatie cu anul acesta. Pachetele de vacanta vor costa in functie de perioada din an. Toate costurile au crescut, cheltuielile cu personalul au crescut nu doar in Turcia, ci si in Europa. Nu e usor de la un an la altul, si noi trebuie sa majoram…

- Prețurile la gaze și electricitate s-au stabilizat in Europa, dar facturile sunt in continuare in creștere fața de anul trecut: acest lucru se datoreaza faptului ca multe țari nu au reinnoit ajutoarele acordate de stat pentru a sprijini populația. Prețurile la electricitate și gaze se stabilizeaza.…