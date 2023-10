Preţurile acţiunilor şi obligaţiunilor israeliene au scăzut puternic şi multe afaceri au fost închise duminică, după atacul Hamas Indicii bursieri cheie din Tel Aviv au incheiat tranzactiile in scadere cu aproape 7%, condusi de o scadere de 9% a actiunilor bancare, la o cifra de afaceri de 2,2 miliarde de shekeli (573 milioane USD), iar preturile obligatiunilor guvernamentale au scazut cu aproape 3%, careactie initiala a pietei la cel mai sangeros atac asupra Israelului din ultimele decenii. In timp ce piata valutara este inchisa duminica, sekelul se afla deja la cel mai slab nivel al anului din cauza unui plan guvernamental extrem de contestat de a revizui sistemul judiciar. ”Asteptarile sunt ca aceasta runda de violenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

