Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la sfarșitul lunii noiembrie, in Capitala e atmosfera de sarbatoare. Locuitorii Bucureștiului se pot bucura de evenimentele organizate in Piața Constituției. Aici se susțin concerte live, s-au deschis patinoarul, caruselul, roata panoramica și se poate manca pe indestulate. Totuși, nu la prețuri…

- O tanara care a fost sa viziteze Targul de Craciun din Piața Constituției a ramas uimita cand a primit nota de plata pentru o porție de cartofi și doua de pomana porcului. ”Bataie de joc” a concluzionat ea.

- Sapte persoane, implicate intr-un scandal la Targul de Craciun din Piata Constitutiei din Capitala/ Conflictul, aplanat de jandarmi Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- In data de 19 iunie, Pasajul Unirii din Capitala a fost inchis pana in septembrie pentru reparații. In aceasta seara (21 noiembrie 2022) incepe și instalarea sistemului de ventilație pentru extragerea noxelor din tunel, precum și montarea de stingatoare. Pana la data de 8 decembrie, circulația rutiera…

- Vulpile sunt o apariție tot mai semnalata pe strazile din Romania, in orașe chiar. Pe rețelele sociale, sunt imagini care surprind prezența acestora pe strazi. Recent, s-a intamplat ca una sa se refugieze chiar intr-o cafenea de la un mall din Capitala. Specialiștii ne spun ce trebuie sa NU facem cand…

- ”Ani de zile s-a toaletat in exces si in consecinta mii de arbori s-au uscat un an sau doi mai tarziu. Am luat decizia de a stopa avizul de toaletare dat in alb de fosta administratie, astfel ca acum facem o verificare mult mai riguroasa si atenta a fiecarei solicitari”, a transmis, marti, primarul…