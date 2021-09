Romania se confrunta cu o criza majora in piața asigurarilor RCA. Dupa un City Insurance pandit de faliment, acum șoferii trebuie sa infrunte explozia de prețuri la polițe.

In acest context dramatic pentru toate parțile implicate, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vine ca un colac de salvare și a anunțat, in urma cu cateva zile, ca devine acționar Euroins, companie despre care Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) susține ca in cel mai scurt timp va avea soarta firmei City Insurance (pe care o așteapta falimentul) cele…