Prețuri Skoda Kodiaq RS facelift în România: start de la 43.600 de euro Skoda a lansat versiunea imbunatațita a SUV-ului Kodiaq la mijlocul lunii aprilie. Una dintre noutațile anunțate atunci de producator a fost trecerea versiunii Kodiaq RS la un motor pe benzina. Inainte, SUV-ul de performanța era echipat cu un propulsor biturbo diesel. Noul agregat, de 2.0 litri TSI, dezvolta 245 de cai putere (+5) și 370 Nm. Skoda susține ca unitatea este cu 60 de kilograme mai ușoara decat TDI-ul și vine in compania unei transmisii... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

