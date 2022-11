Stiri pe aceeasi tema

- Business sucevean pe nișa de vanzare/cumparare de telefoane mobile second-hand, continua sa surprinda publicul cu gama sa larga de oferte. La Yzzy totul pare sa fie easy, de la procedura in sine de vanzare sau cumparare a unui telefon mobil și pana la livrarea acestuia.De la Yzzy.ro pot fi ...

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Europa in 2022 este de 16.344 EUR. Cu toate acestea, exista diferențe mari intre cele 42 de țari: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au o putere de cumparare semnificativ mai mare decat restul Europei, in timp ce puterea de cumparare in Kosovo, Moldova…

- Puterea de cumparare a romanilor este cu 51% mai mica decat media europeana, arata un studiu GfK, potrivit caruia puterea medie de cumparare in Romania este de 8.017 euro pe cap de locuitor.

- Acesta este cazul in special pentru 63% dintre francezi, potrivit unui vast studiu Ipsos realizat la scara europeana in parteneriat cu Secours Populaire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Economia zonei euro e la un pas de recesiune, in condițiile in care criza energetica și inflația galopanta, ajunsa la valori nemaiintalnite in ultimii 47 de ani, mușca din puterea de cumparare a oamenilor.

- Economia Franței a inregistrat o creștere slaba in trimestrul al treilea, in condițiile in care cheltuielile gospodariilor au stagnat, iar o creștere brusca a inflației in octombrie a indicat premise nefavorabile in ultimul trimestru al anului, scrie Reut

- Conform datelor publicate de INS puterea de cumparare a romanilor a scazut in 2022. Salariul mediu net a crescut in luna august cu 12,8% fața de aceeași luna din 2021, insa inflația oficiala in august era de 15,3%.In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Realitatea Plus ca se cauta soluții de majorare a pensiilor cu un procent mai mare decat cel prevazut de lege, dar, chiar și așa, creșterea pensiilor nu va spori puterea de cumparare. Acum, rata inflației este de 15%. Potrivit legii, inflația de referința…