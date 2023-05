Preţul tot mai mare al pastelor a băgat în şedinţă de urgenţă guvernul italian Preturile pastelor fainoase au crescut cu 17,5% in martie si cu 16,5% in aprilie, potrivit Ministerului Afacerilor din Italia, care a citat datele Istat. Cresterea este dubla fata de cifrele indicelui preturilor de consum din Italia, care a urcat cu 8,1% de la an la an pentru aprilie si cu 8,7% pentru martie, potrivit datelor Refinitiv. Preturile preparatelor cu paste din restaurante au crescut cu 6,1% de la an la an, a declarat grupul italian pentru drepturile consumatorilor Assoutenti, pentru CNBC. Potrivit unui sondaj din 2022 al Organizatiei Internationale pentru Paste, un italian consuma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

