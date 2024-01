Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au urcat cu aproximativ 3% miercuri și iși pastreaza trendul crescator, dupa ce o intrerupere a activitatii la cel mai mare camp petrolier al Libiei s-a adaugat la temerile ca tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea reduce livrarile globale de petrol, transmite Reuters.Contractele…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1 dolar pe baril, in timp ce investitorii si-au concentrat atentia asupra viitoarei reuniuni privind politica de productie a OPEC+ si au privit dincolo de o crestere a stocurilor de titei, benzina si distilate din SUA, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,53 dolari, sau cu 3,5%, la 82,23 dolari pe baril, la, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate a scazut cu 2,88 dolari sau cu 3,6%, la 77,94 dolari pe baril. Ambele contracte au atins cele mai reduse niveluri din 24 iulie, iar contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,53 dolari, sau cu 3,5%, la 82,23 dolari pe baril, la, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate a scazut cu 2,88 dolari sau cu 3,6%, la 77,94 dolari pe baril. Ambele contracte au atins cele mai reduse niveluri din 24 iulie, iar contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,22 dolari, sau cu 2,6%, pana la 86,85 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate au castigat 2,23 dolari sau 2,8%, pana la 82,67 dolari pe baril. Factorii politici americani au discutat saptamana…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,22 dolari, sau cu 2,6%, pana la 86,85 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate au castigat 2,23 dolari sau 2,8%, pana la 82,67 dolari pe baril. Factorii politici americani au discutat saptamana…

- Preturile petrolului au scazut joi cu mai mult de 2 dolari pe baril, deoarece temerile legate de un conflict mai larg din Orientul Mijlociu s-au diminuat, in acelasi timp in care cererea din SUA a dat semne de slabire, transmite Reuters, citat de news.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent au…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international, cu expirare in decembrie, s-au tranzactionat in urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA, pe termen de o luna, au crescut cu 4,1%, ajungand la 86,3…