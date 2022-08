Stiri pe aceeasi tema

- Producția de petrol a Rusiei a scazut cu mai puțin de 3% de la inceputul invadarii Ucrainei, in timp ce numeroasele sancțiuni occidentale impotriva sectorului rusesc al energiei au avut un efect „limitat”, potrivit unei analize realizate de Agenția Internaționala a Energiei (AIE), informeaza The Guardian.

- Cotatia barilului de petrol a scazut, joi, cu peste 5% si a revenit la nivelul la care era inainte de debutul razboiului din Ucraina, afectat de temerile privind o recesiune care ar ameninta cererea de petrol, in contextul unei inflatii record in SUA si zona euro, transmite AFP, potrivit Agerpres. Temerile…

- Prețurile petrolului au scazut cu aproximativ 1 dolar luni, 11 iulie, eliminind unele progrese din sesiunea anterioara. Preocuparile cu privire la o recesiune și restricțiile cererii in China din cauza COVID-19 au depașit preocuparile in curs privind o penurie de aprovizionare, transmite RBC-Ucraina…

- Prețul petrolului a scazut vineri, 8 iulie. Temerile de recesiune au continuat sa influențeze sentimentul, deși temerile legate de o lipsa a rezervelor globale au ținut in friu prețurile, transmite RBC-Ucraina cu referire la agenția Reuters. Contractele futures pe petrol Brent au scazut cu 0,2%, pina…

- Forțele armate ucrainene au declarat joi, in cadrul unui briefing de razboi, ca cel puțin 31.700 de soldați ruși au fost „lichidați” in Ucraina de la inceputul razboiului din data de 24 februarie. In plus, trupele de aparare au distrus și peste 3.400 de tancuri blindate, peste 550 de operatori UAV,…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a precizat, joi, intr-o declaratie, ca peste 48.000 de copii s-au nascut in Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit news.ro, citata de hotnews.ro. Cei mai multi copii s-au nascut in regiunile Lviv, Dnipropetrovsk si Odesa incepand cu 24 februarie. Totodata, autoritatile…

- Ministerul Apararii din Ucraina susține ca Rusia a pierdut peste 1.200 de tancuri de la inceputul razboiului, potrivit Sky News, anunța mediafax.