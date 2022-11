Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile petrolului au crescut luni, 14 noiembrie, prelungind creșterile din sesiunea anterioara, dupa ce China și-a relaxat unele dintre protocoalele stricte privind COVID-19, ridicind speranța unei redresari a activitații economice și a cererii din partea celui mai mare importator de petrol din lume,…

- Prețul petrolului a crescut vineri, in condițiile in care speranțele legate de o cerere mai mare din China și de slabirea dolarului american au depașit ingrijorarile legate de o recesiune economica globala și de impactul creșterii ratelor dobanzilor asupra utilizarii combustibililor, potrivit Reuters..

- Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, si directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, au avertizat luni despre un risc tot mai mare de recesiune globala si au spus ca inflatia ramane o problema. Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,90 dolari, sau cu 2%, pana la…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 1%, iar in timpul sedintei au atins maxime ale ultimelor trei saptamani, in urma deciziei OPEC+ de a efectua cele mai mari reduceri ale productiei de dupa pandemia de Covid, din 2020, in pofida unei oferte limitate si a opozitiei Statelor Unite si a…

- Preturile au crescut, de asemenea, pe baza datelor guvernului SUA care au aratat ca stocurile americane de titei si combustibil au scazut saptamana trecuta. Cotatia titeiului Brent a crescut cu 1,57 dolari, sau cu 1,7%, la 93,37 dolari pe baril. Pretul petrolului Brent a atins un maxim al sesiunii de…

- Rusia va propune probabil ca OPEC+ sa reduca productia de petrol cu aproximativ 1 milion de barili pe zi, la urmatoarea intalnire a organizatiei din octombrie, a declarat marti o sursa familiarizata cu punctul de vedere rus, transmite Reuters.Intalnirea va avea loc pe 5 octombrie, pe fondul…

- Prețul petrolului și-a revenit ușor miercuri, deoarece datele au indicat o cerere ferma de carburanți in Statele Unite, oferind un ragaz dupa o scadere de 5% cu o zi inainte, scrie Reuters. Cotația futures a țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 85 de cenți, sau 0,9%, la 92,49…

- Ministrul saudit al energiei a declarat ca OPEC+ are mijloacele pentru a face fata provocarilor, inclusiv reducerea productiei, relatat luni agentia de stiri de stat SPA, citand comentariile facute de Abdulaziz bin Salman pentrue Bloomberg. Cotatia titeiului Brent, de referinta la nivel global, a castigat…