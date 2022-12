Piata a fost, de asemenea, sustinuta de ingrijorarile legate de intreruperile aprovizionarii, inclusiv de oprirea livrarilor de petrol prin conducta de titei Keystone, dintre Canada si Statele Unite, in urma unei scurgeri masive de saptamana trecuta. Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 80,68 dolari pe baril, fiind in crestere cu 2,69 dolari, sau cu 3,5%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) s-au stabilit la 75,39 dolari pe baril, in crestere cu 2,22 dolari, sau cu 3%. Ambele contracte au inregistrat cele mai mari castiguri zilnice din 4 noiembrie.…