Contractele futures pentru petrolul Brent au inchis vineri in declin cu 71 de centi, la 76,14 dolari pe baril. Pietele americane au fost inchise vineri pentru sarbatoarea Craciunului. Preturile petrolului si-au revenit in aceasta saptamana, odata cu temperarea ingrijorarilor legate de impactul Omicron asupra redresarii economiei globale, datele preliminare sugerand ca aceasta varianta provoaca forme mai usoare de boala. ”Cresterea determinata de forma usoara de boala a Omicron ar putea continua in ianuarie, dar cred ca in februarie va avea loc o trezire la realitate, odata cu apropierea incheierii…