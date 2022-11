Pretul petrolului a scazut miercuri cu mai mult de 3%, continuand o serie de tranzactii volatile, deoarece tarile din Grupul celor Sapte (G7) au discutat despre un plafon al pretului petrolului rusesc peste nivelul actual al pietei, in timp ce stocurile de benzina din Statele Unite au crescut peste asteptarile analistilor. Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in ianuarie au scazut cu 2,95 dolari, sau cu 3,3%, pana la 85,41 dolari pe baril. Pretul petrolului US WTI a scazut cu 3,01 dolari, sau cu 3,7%, la 77,94 dolari pe baril. La inceputul tranzactiilor, ambele contracte au…