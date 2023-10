Prețurile petrolului au crescut cu aproape 3% miercuri, atingand cel mai ridicat nivel din ultimele zece luni, aproape de 100 de dolari pe baril, in contextul in care stocurile Statelor Unite, aflate sub așteptari, genereaza preocupari suplimentare privind impactul scaderii volumului producției la nivel mondial. Pe piața internaționala Brent, prețul barilului de petrol a ajuns la 97,06 dolari, cel mai ridicat nivel atins in cursul zilei din noiembrie 2022 pana acum. Echivalentul bursier din Statele Unite, West Texas Intermediate (WTI), a inregistrat o evoluție de 3,6%, pana la nivelul de 93,69$,…