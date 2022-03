Prețul pâinii a explodat: O franzelă s-a scumpit cu peste 30% Creșterea vertiginoasa a tarifelor la gaze, electricitate și carburanți a condus automat la o creștere substanțiala și a produselor alimentare. Una dintre cele mai spectaculoase creșteri de prețuri se inregistreaza in aceste zile la paine. Numeroase brutarii din țara au scumpit painea, de astazi, din nou, și astfel, de exemplu, prețul la o franzela simpla a crescut de la 1,50 lei la 2 lei., ceea ce inseamna o creștere de 33%. Un alt exemplu este cel covrigilor, unul care costa 1,5 lei este acum 2 lei, iar cei mici erau patru la un un leu, iar acum sunt trei la un leu. The post Prețul painii a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

