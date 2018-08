Preţul menţinerii Greciei în zona euro Oare chiar a meritat ? In final, Grexitul a venit. Doar ca nu este acela care nu ne-a lasat sa dormim noptile ani la rand. Grecia nu paraseste zona euro; ea incheie ultimul dintre cele trei programe majore de asistenta financiara de urgenta care i-au permis sa ramana in zona euro. Celor de la Citigroup trebuie sa le multumim pentru intrarea termenului de Grexit in limbajul comun. In februarie 2012, analistii de acolo au evocat posibila iesire a Greciei din zona euro. (Prin urmare, putem face Citigroup responsabil pentru “Brexit,” ”Italexit” si pentru toti ceilalti termeni pomposi care ne zgarie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunța, luni seara, ca au fost ocupate toate cele 1.000 de locuri disponibile pentru tabara din Grecia, precizand ca in prezent nu se mai fac inscrieri. Pentru aceasta tabara s-au inscris 1.400 de seniori, mai mult decat limita prevazuta in program, scrie Mediafax.„ Au fost…

- „Suma totala a proiectului «La pas prin taramul legendar al Greciei», prezentata cititorilor si calculata gresit in respectivele articole, este mai mare decat cea reala, intrucat TVA-ul pentru aceste servicii este, de fapt, de 9%, si nu de 19%, asa cum au presupus autorii acestor materiale. Prin…

- Ministerul rus de Externe a inmanat ambasadorului Greciei in Federația Rusa, Andreas Fryganas, o nota cu privire la masurile in oglinda luate de Moscova ca raspuns la „acțiunile neprietenoase ale Atenei, din luna iulie, fața de diplomații și cetațenii ruși“. Pe 11 iulie, Grecia a anunțat ca a expulzat…

- Nightwish revin dupa 3 ani in Romania, vineri, pe 17 august la ROMEXPO in aer liber pentru un concert memorabil! Showul face parte din turneul mondial “Decades” in care trupa sarbatoreste 20 de ani de activitate si se va bucura de o productie de exceptie. In deschiderea finlandezilor vor urca pe scena…

- Alerta de incendii si vreme extrema in Grecia, pe coasta Atenei. Iata cele mai afectate zone de incendii din Grecia!Incendiul s-a declansat intr-o padure de pini din apropiere de Kineta, la circa 54 de kilometri vest de capitala Greciei.

- Printre zonele inundate se numara și localitațile Mandra, Larissa și Kanalia, unde aproximativ 30 de case au fost luate de apa.Zeci de pompieri au fost trimisi in zona afectata si au evacuat turisti si localnici din calea torentilor. Interventia a salvat viata unui tanar, care nu mai putea sa iasa…

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord istoric pentru a rezolva o disputa privind numele fostei republici iugoslave, scrie Reuters.„Am ajuns la un acord”, a afirmat prim-ministrul grec Alexis Tsipras, scrie news.ro. Citește și: Kate Middleton, asemanare izbitoare cu Prințesa Diana:…

- Avioanele F-16 au zburat la o altitudine mica deasupra insulelordin Marea Egee timp de peste 20 de minute dupa ce Turcia a acuzat Grecia ca ofera adapost teroristilor. Ankara doreste sa captureze ofiterii despre care sustine ca au participat in tentativa esuata de lovitura de stat din iulie 2016…