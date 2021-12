Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile futures la grau au continuat sa se reduca vineri, ceea ce anunta a doua saptamana consecutiva de scadere, dupa ce Departamentul American al Agriculturii (USDA) a prognozat o productie mondiala peste asteptari, ceea ce inseamna o posibila imbunatatire a aprovizionarii in intreaga lume, transmite…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut marti, 30 noiembrie, peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un test al disponibilitatii Rusiei de a reduce presiunile pe partea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei daca situatia din interiorul si din jurul estului Ucrainei sau de la granita dintre Belarus si Polonia va escalada, a declarat joi cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, potrivit Reuters. Intr-o conferinta…

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat vineri la un nou maxim istoric, in conditiile in care Rusia a redus livrarile, ceea ce inseamna noi presiuni asupra preturilor pe masura ce consumatorii europeni se indreapta spre sezonul de iarna, transmite Reuters. Potrivit operatorului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit luni pana in decembrie 2022 embargoul asupra produselor alimentare importate din tarile UE, SUA si alte state, embargou decis ca represalii dupa sanctiunile impuse de aceste tari Rusiei in urma anexarii Crimeii si a sustinerii separatistilor din estul Ucrainei,…