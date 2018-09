Preţul gigacaloriei creşte. Unde se aplică măsura, tarif nou Consilierii locali ai municipiului Tulcea vor dezbate, saptamana viitoare, un proiect de hotarare privind majorarea pretului real al gigacaloriei de la 346,9 lei, cat este in prezent, la 398,6 lei, acest cost neincluzand TVA. "Majorarea acestui cost se datoreaza cresterii pretului gazului de la 112 la 133 de lei, fara TVA, si a pretului energiei electrice de la 400 de lei/MW la 463 de lei/MW. Dupa ce consilierii locali isi vor da acordul de principiu pentru pretul propus de noi, 398,6 lei pe gigacalorie, vom astepta decizia autoritatii nationale in domeniu si apoi vom reveni cu un nou… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca hotarirea privind majorarea prețului de producere a gigacaloriei de la 116 la 196 de lei, fara TVA, va fi aprobata de Consiliul Local intr-o ședința extraordinara programata pentru 15 octombrie. El a menționat ca decizia nu va conduce la dezechilibrarea financiara…

- Decizia a fost luata in sedinta extraordinara a Consiliului Locala Galati din data de 18 septembrie 2018. Din intreaga suma, 6,78 milioane de lei vor proveni din fonduri europene, iar diferenta (2,58 milioane lei) este acoperita din bugetul local. Acest proiect vine in completarea unei investitii de…

- Sucevenii sunt puși sa aleaga intre a trece iarna fara incalzire in sistem centralizat sau a plati (direct și indirect), un preț de 470 de lei pe gigacalorie, fara TVA.Prezent la Suceava, unde a discutat cu conducerea municipalitații strategia de asigurare a incalzirii in iarna care se apropie, ...

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in perioada mai - iulie 2018, in timp ce firmele nu reusesc sa faca angajari, din cauza lipsei de personal, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), transmite BBC. Câştigurile totale, excluzând…

- Prin votul majoritații PNL, Consiliul local a aprobat cererea conducerii OTL SA referitoare la creșterea tarifelor pentru serviciile de transport in comun. S-au opus, la vot, consilierii locali din opoziție, UDMR și PSD. Majorarea va intra in vigoare din prima zi a lunii octombrie și este…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, o cantitate de titei de circa 4,18 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 861.400 tep (26%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

- Consilierii locali au aprobat contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 41.572.000 lei in vederea finantarii investitiilor publice de interes local, pe o perioadp de 15 ani.

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2018, o cantitate de titei de peste 3,46 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 620.100 tep (21,8%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…