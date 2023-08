Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au crescut marti pentru a doua sedinta consecutiv, pe masura ce traderii evalueaza riscurile si incertitudinea cu privire la iarna urmatoare comparativ cu gradul ridicat de umplere a depozitelor de gaze, transmite Bloomberg.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ajutand la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituind o veste buna pentru consumatori. La hub-ul de gaze de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru Europa, cotatiile…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg, conform Agerpres.In jurul orei 9:51 a.m., la…

- Contractele futures de gaze pentru luna iunie pe indicele TTF, cel mai mare hub din Europa, au scazut la minimul ultimilor doi ani in timpul tranzacțiilor din 25 mai. Prețurile au coborit sub 300 de dolari pe mia de metri cubi pentru prima data din 20 mai 2021, potrivit datelor de la bursa ICE. In punctul…

- Prețul gazelor naturale din Europa a scazut, ajungand la cel mai scazut nivel din decembrie 2021, sub 35 de euro pe MWh, au aratat luni ultimele date de piața, informeaza aa.com.tr.Cererea scazuta și gradul ridicat de ocupare a instalațiilor europene de stocare a gazelor naturale au fost factori…