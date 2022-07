Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor naturale sunt in crestere in intreaga lume, pe masura ce temperaturile fierbinti stimuleaza cererea de combustibil si pe masura ce masurile Europei de a se indeparta de combustibilii rusesti afecteaza pietele globale de energie, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi…

- Prețurile petrolului au crescut marți, 26 iulie, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul temerilor crescinde cu privire la o reducere a livrarilor catre Europa, dupa ce Rusia a taiat livrarile de gaz prin conducta principala, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pentru țițeiul…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au inregistrat luni o scadere de pana la 12%, dupa ce Canada a anuntat ca va permite exportul unei turbine importante pentru principalul gazoduct care transporta gaze naturale rusesti spre Germania, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Preturile gazelor naturale in Europa au crescut din nou dupa ce saptamana trecuta au crescut cu 43%, deoarece reducerile abrupte ale aprovizionarii Rusiei au pus guvernele in alerta maxima pe fondul posibilitatii tot mai mari de rationalizare, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax. Contractele futures…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut pentru a patra zi consecutiv, traderii fiind mai ingrijorati de cererea redusa decat de riscurile de aprovizionare din Rusia, transmite Bloomberg.

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria.Astfel au escaladat tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind plata combustibilului,…