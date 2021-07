Prețul gazelor a explodat în ultimul an! Ne așteptăm la ce e mai rău Prețul gazelor naturale marfa au crescut in ultimul an de 4,43 ori, arata o analiza a Asociației Energia Inteligenta. Aceasta creștere a prețului gazelor naturale va aduce scumpiri in lanț la toate produsele, creșteri care probabil vor fi cuprinse intre 10 – 30%. Tranzacțiile realizate pe Bursa Romana de Marfuri cu vanzare in semestrul II 2021 arata ca aceasta tendința a creșterii prețului va continua și in trimestrul IV 2021, probabil atingandu-se apogeul in primele trei luni din 2022 cand prețul este posibil sa depașeasca valoarea de 200 lei/MWh. Aceasta situație se reflecta și la nivelul prețului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

