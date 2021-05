Prețul ether, criptomoneda folosită pentru tranzacționarea operelor de artă NFT, a depășit în premieră pragul de 4.000 de dolari Ether, criptomoneda folosita de platforma Ethereum, a înregistrat luni a doua sa cea mai mare creștere de preț din ultimii doi ani, depașind pragul de 4.000 de dolari pentru prima data, relateaza Market Insider.



Prețul monedei virtuale a Ethereum a crescut cu 7% în 24 de ore, aceasta ajungând sa fie tranzacționata cu un preț record d 4.165 de dolari, potrivit datelor de la CoinMarketCap.



Noul preț a fost atins dupa ce valoarea ether a crescut cu 16% în doar 5 zile, trend alimentat probabil de anunțul Ethereum ca dorește sa se listeze pe bursa.



Compania… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

