- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 554,65 lei pe MWh in luna august 2021, valoare de peste trei ori mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 183,19 lei pe MWh.

- Pretul energiei pe Piata pentru Ziua Urmatoare cu livrare vineri are o medie-record de 645 de lei pe MWh, potrivit datelor operatorului bursier OPCOM. Totodata, pretul maxim orar este de 885,7 lei pe MW, de asemenea unul istoric, intre orele 20:00 si 21:00. Aceasta pe fondul temperaturilor extrem de…

- Bucuresti, 20 iul /Agerpres/ - Pretul energiei cu livrare marti are o medie pe piata spot de 530 de lei pe MWh, foarte aproape de nivelul de 534 lei inregistrat pe 25 iunie, potrivit datelor operatorului bursei de energie OPCOM. Pretul cel mai mare a fost atins pentru intervalul orar 19:00-20:00, cand…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 378 lei pe MWh in luna iunie 2021, cu 158% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 146 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului…

- • In contextul in care la 1 iulie 2021 se incheie perioada de aplicare a reducerii comerciale de catre furnizorii de energie electrica, in baza recomandarilor cuprinse in Ordinul ANRE nr.5/2021, Electrica Furnizare anunța acordarea unui discount tuturor clienților sai care aleg pana la data de 31.08.2021…