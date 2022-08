Stiri pe aceeasi tema

- Prețul energiei pe piața spot a ajuns la un nou record in Romania, de 2.709 de lei, respectiv 554 euro, pe MWh pentru electricitatea livrata azi și maine, scrie Economica.net . Precedentul record a fost inregistrat in data de 8 martie 2022, cand energia se tranzacționa la 2.673 lei pe MWh. Creșterea…

- Pretul de referinta in Europa la energie electrica a depasit marti, pentru prima data, pragul de 500 de euro pentru un Megawatt-ora, sporind presiunile asupra companiilor si gospodariilor, transmite agenția Bloomberg citata de Agerpres. In Germania, pretul electricitatii pentru anul urmator a urcat…

- Coalitia a decis taieri cu 10% la toate ministerele, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, la rectificarea din luna august, au precizat surse politice pentru News.ro, decizia fiind luata la sedinta de marti, de la Palatul Victoria. De asemenea, s-a discutat despre masurile care se impun, in conditiile…

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura…

- Parlamentul din Tarile de Jos a aprobat un act legislativ conform caruia munca de acasa a devenit un drept legal, astfel ca aceasta este una dintre primele tari din lume care confera protectie juridica pentru cei care vor sa munceasca in acest regim, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Meteorologii nu vin cu vești deloc bune pentru urmatoarele patru saptamani. Nu scapam de seceta, iar ploile vor fi ceva rar. Asta inseamna pentru maramureșeni probleme și mai mari cu apa. Saptamana 04.07.2022 – 11.07.2022 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…