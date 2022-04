Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat vineri cu 5,6%, traderii evaluand impactul deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale, in conditiile in care vremea mai rece ar urma sa majoreze cererea, transmite Bloomberg.

- Prețul gazului in Europa in timpul tranzacționarii la bursa a crescut la 1.450 de dolari mia de metri cubi dupa declarația lui Vladimir Putin de astazi privind semnarea decretului prin care de maine gazul rusesc va fi platit in ruble de statele ”neprieten

- Prețurile gazelor au crescut cu 18,9% in aprilie, dupa ce s-a aflat despre planurile Rusiei de a converti plata pentru gaz pentru „țarile neprietenoase” in ruble rusești. Astfel, cotațiile la principalul hub european TTF din Țarile de Jos pentru ziua de azi au crescut cu 18,9%, pana la 1374,69 dolari…

- Pretul gazelor naturale a atins luni dimineata un nou maxim istoric pe piata europeana, dupa ce SUA au anuntat ca ar putea impune restrictii pentru importurile de petrol rusesc, o deciziei care ar crea noi ingrijorari pe pietele de materii prime, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF din Tarile…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut, joi, cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Numai in ultimele ore, creșterea prețului la gaze naturale a fost de 30%. Astfel, prețul gazului…

- Prețurile de referința ale gazelor naturale in Europa au crescut marți cu pana la 13%, dupa ce Vladimir Putin a ordonat armatei ruse luni seara „sa mențina pacea” in teritoriile separatiste proruse din Ucraina carora le-a recunoscut independența, transmite Bloomberg.

- Preturile gazelor naturale in Europa au inceput anul extinzind scaderea semnificativa inregistrata in ultima luna, pe fondul atenuarii temerilor privind livrarile in timpul iernii si a vremii blinde, relateaza Bloomberg. La hub-ul TTF din Amsterdam, cotatiile la gazele naturale cu livrare pentru luna…